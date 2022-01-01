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Optim АИР-1.0-4 (6 pin)

Optim АИР-1.0-4 (6 pin)
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Автоматический Информатор Речевой АИР — 1.0 — 4 (6 pin) предназначен для воспроизведения, предварительно записанных, речевых сообщений через внешнее громкоговорящее устройство или для передачи речевых сообщений в эфир при совместном использовании с радиостанциями.
В наличии
6 500
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Описание

Особенности

  • Возможность записи до 5 речевых сообщений, с последующим воспроизведением в порядке очереди с установленными интервалами времени
  • Минимально возможный интервал составляет 10 мин 
  • Точность установки временного интервала 1 мин
  • Максимально возможное время интервала 180 мин
  • Установка временного интервала производится в пункте ВРЕ (Время) меню настроек
  • Общее время записанных сообщений не должно превышать 4 минуты
  •  Досрочное контрольное воспроизведение записанных сообщений в порядке очереди путём активации пункта ВОС (воспроизведение) в меню управления
  •  Возможность включения и отключения выдачи тонального сигнала окончания сообщения- установка производится в пункте БПР (Бипер) меню настроек
  • Стирание всех записанных сообщений
  • Активация сброса производится в пункте СБР (Сброс) меню настроек
  • Автоинформатор был протестирован со всеми типами радиостанций, схемы распайки которых показаны в таблице
  • Использование автоинформатора с радиостанциями MJ-3031M и MJ-600 возможно, но качество звучания может быть несколько ниже, чем при использовании совместно с другими радиостанциями

Характеристики:

  • Напряжение питания - 13,2 В ±10%
  • Потребляемый ток - не более 100 мА
  • Время записи - не более 4 мин
  • Количество сообщений - не более 5
  • ГабаритыДхШхГ - 110х75х28 мм
  • Вес (без разъёмов) - 0,1 кг

Комплектация

  • Автоинформатор - 1 шт.
  • Разъем микрофонного кабеля "мама" 6 pin - 1 шт.
  • Разъем микрофонного кабеля "папа"6 pin - 1 шт.
  • Инструкция
  • Упаковка


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