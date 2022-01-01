Печать
Optim АИР-1.0-4 (6 pin)
Описание
Особенности
- Возможность записи до 5 речевых сообщений, с последующим воспроизведением в порядке очереди с установленными интервалами времени
- Минимально возможный интервал составляет 10 мин
- Точность установки временного интервала 1 мин
- Максимально возможное время интервала 180 мин
- Установка временного интервала производится в пункте ВРЕ (Время) меню настроек
- Общее время записанных сообщений не должно превышать 4 минуты
- Досрочное контрольное воспроизведение записанных сообщений в порядке очереди путём активации пункта ВОС (воспроизведение) в меню управления
- Возможность включения и отключения выдачи тонального сигнала окончания сообщения- установка производится в пункте БПР (Бипер) меню настроек
- Стирание всех записанных сообщений
- Активация сброса производится в пункте СБР (Сброс) меню настроек
- Автоинформатор был протестирован со всеми типами радиостанций, схемы распайки которых показаны в таблице
- Использование автоинформатора с радиостанциями MJ-3031M и MJ-600 возможно, но качество звучания может быть несколько ниже, чем при использовании совместно с другими радиостанциями
Характеристики:
- Напряжение питания - 13,2 В ±10%
- Потребляемый ток - не более 100 мА
- Время записи - не более 4 мин
- Количество сообщений - не более 5
- ГабаритыДхШхГ - 110х75х28 мм
- Вес (без разъёмов) - 0,1 кг
Комплектация
- Автоинформатор - 1 шт.
- Разъем микрофонного кабеля "мама" 6 pin - 1 шт.
- Разъем микрофонного кабеля "папа"6 pin - 1 шт.
- Инструкция
- Упаковка
Оставьте отзыв об этом товаре первым!