Optim АИР-1.0-4 (6 pin)

Автоматический Информатор Речевой АИР — 1.0 — 4 (6 pin) предназначен для воспроизведения, предварительно записанных, речевых сообщений через внешнее громкоговорящее устройство или для передачи речевых сообщений в эфир при совместном использовании с радиостанциями.